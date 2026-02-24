Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama

Gazeteci Mustafa Balbay'ın TV100'de Mansur Yavaş'a atfettiği "Ben asla 3. aday olmam, bazı yerlere aday gösterilir" sözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesin dille yalanlandı. ABB, bu beyanın Yavaş'a ait olmadığını ve adaylık tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a atfedilen ve bazı basın organlarında yer alan "Ben asla 3. aday olmam, cumhurbaşkanlığı gibi bir makama aday olunmaz, aday gösterilir" şeklindeki sözler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Balbay'ın İddiası Yalanlandı

Gazeteci Mustafa Balbay'ın TV100 canlı yayınında Yavaş'a atfettiği bu sözler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. ABB'nin yazılı açıklamasında ise bu iddiaların tümüyle asılsız olduğu vurgulandı. "Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Tutumunda Herhangi Bir Değişiklik Yok"

Açıklamada ayrıca Yavaş'ın adaylık meselesindeki tutumunun, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyuyla paylaştığı değerlendirmelerden bu yana değişmediği vurgulandı. Yavaş'ın önceliğinin Ankara'ya hizmet etmek olduğu hatırlatılarak vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar etmemeleri istendi.