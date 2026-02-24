  1. Anasayfa
  Epstein'e devlet sırrı sızdırdığı iddia edilen büyükelçi gözaltında

Epstein'e devlet sırrı sızdırdığı iddia edilen büyükelçi gözaltında

Güncelleme:

İngiltere'de Epstein krizinin yeni halkası: Peter Mandelson, devlet sırlarını cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklanan Mandelson, daha önce ABD Büyükelçiliği'nden ve İşçi Partisi'nden istifa etmişti.

İngiltere'de Jeffrey Epstein skandalının siyasi yankıları dinmiyor. İngiliz siyasetinin köklü isimlerinden Peter Mandelson, devlet sırlarını cinsel istismar suçlusu Epstein ile paylaşmak suçlamasıyla 23 Şubat'ta Londra'da polis tarafından gözaltına alındı.

"Kamu Görevini Kötüye Kullanma" Suçlaması

Polis açıklamasına göre 72 yaşındaki Mandelson, Camden'daki bir adreste gözaltına alınarak sorgu için Londra'daki bir karakola götürüldü. Gözaltı öncesinde Wiltshire ve Camden'da iki ayrı adrese arama emri uygulandı. Mandelson'ın "kamu görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Yazışmalar Kariyerini Bitirdi

2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaparken Epstein ile gerçekleştirdiği yazışmalar gün yüzüne çıkan Mandelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak bir yıldan kısa süre içinde görevden alınmıştı. İfşa olan yazışmalarda Mandelson'ın AB'nin 500 milyar euroluk kurtarma paketini önceden Epstein'e haber verdiği ve bankacılık politikalarına dair hassas bilgiler aktardığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Epstein'in Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği de belgelendi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Mandelson, İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası'ndan istifa etmişti.

 

İHA

