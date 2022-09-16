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Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Salihli’nin kırsal Başlıoğlu Mahallesin yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler manisa salihli orman yangını
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