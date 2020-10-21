Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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