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  4. 16 Ocak 2020 07:27

Mantar üretim çiftliğinde feci olay! Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Tarsus ilçesinde mantar üretme tesisinde çelik rafların işçilerin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mantar üretim çiftliğinde feci olay! Ölü ve yaralılar var
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Olay, Tarsus’un Topaklı Mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre mantar üretme çiftliğinde çalışan vardiya işçileri gece saatlerinde poşetledikleri mantarları raflara yerleştirmek isterken yaklaşık iki metre uzunluğundaki çelik raflar devrildi.

Devrilen çelik rafların altında kalan Selim Serin, Caner Yarasa, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralanarak Tarsus Devlet hastanesine kaldırıldı. Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Caner Yarasa (46) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar içinde bulunan Selim Serin (28)ise ciğerlerinin patlaması sonucu Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tarsus İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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