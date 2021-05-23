Markette eski sevgili dehşeti

Yozgat'ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şevket T. tarafından tekme tokat dövülerek, boğazına bıçak dayandı. Gözaltına alınan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde Şevket T., alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şevket T., Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket T.'nin darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı.

Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket T.'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.

DHA