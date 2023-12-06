Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu

Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazartesi günü Marmara Denizi'nde merkez üssü Gölcük Körfezi olan 2 deprem büyük korkuya yol açmıştı.

İlki 5,1 ikincisi 4,5 büyüklüğünde olan ve sadece 3 dakika arayla meydana gelen 2 deprem Marmara Bölgesi için beklenen olası büyük deprem korkusunu yeniden yaşatmış başta Bursa, İstanbul, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere çok sayıda ilimizde hissedilmişti.

Depremin meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor.

MARMARA DENİZİ'NDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü.

Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

MARMARA'DA BİR DEPREM DAHA

Pazartesi günü Gölcük Körfezi'nde 3 dakika arayla peş peşe meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD verilerine göre bugün saat 13:01'de Gemlik Körfezi açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

İHA