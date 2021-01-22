Marmaray'da panik! Yolcular tahliye edildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı İstanbul’da Gebze-Halkalı seferini yapan Marmaray’da Sirkeci durağında acil durum alarmı verildi. Tüm yolcuların tahliye edildiği Marmaray’da acil durumun ne olduğuna ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Gebze-Halkalı hattı çalışmalarının ardından sık sık teknik arızalarıyla gündeme gelen Marmaray’da bu kez acil durum alarmı verildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Sirkeci durağında durdurulan Marmaray’dan tüm yolcular tahliye edildi.
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