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  4. 22 Ocak 2021 13:53

Marmaray'da panik! Yolcular tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı İstanbul’da Gebze-Halkalı seferini yapan Marmaray’da tren henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Sirkeci durağında acil durum alarmıyla durdurularak tüm yolcular tahliye edildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı  İstanbul’da Gebze-Halkalı seferini yapan Marmaray’da Sirkeci durağında acil durum alarmı verildi. Tüm yolcuların tahliye edildiği Marmaray’da acil durumun ne olduğuna ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Gebze-Halkalı hattı çalışmalarının ardından sık sık teknik arızalarıyla gündeme gelen Marmaray’da bu kez acil durum alarmı verildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Sirkeci durağında durdurulan Marmaray’dan tüm yolcular tahliye edildi.
 
 

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