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Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı

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İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen  3’ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler istanbul masaj salonu fuhuş
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