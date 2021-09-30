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MHP'li başkan trafik kazasında yaşamını yitirdi

MHP'li başkan trafik kazasında yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İskender Gör yönetimindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler mhp kaza trafik kazası mhp'li başkan
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