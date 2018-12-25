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  4. 25 Aralık 2018 14:11

Mide bulandıran yasak aşk iddiası: ''Karım ile ağabeyim...''

Kocaeli'nde yaşanan silahlı yaralama olayının altından iğrenç iddialar çıktı.

Mide bulandıran yasak aşk iddiası: ''Karım ile ağabeyim...''
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen şahıs, basın mensuplarının 'Neden eşinizi yaraladınız' sorusuna, 'Bu iş burada bitmez, namus meselesi' diyerek cevap verdi.

Edinilen bilgilere göre dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk ilçesi Sümer Sokak üzerinde bulunan SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’nde bulunan kafeteryanın bahçesinde meydana gelen olayda Sami K. İsimli bir şahıs, kendisini abisi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Şahıs, öfkeli eşini görünce koşmaya başlayan Gülbeyaz K.’ye defalarca ateş etti. Arkasından ateş eden eşinden kurtulmak için yol kenarında bulunan spor salonunun önünde bulunan kafeteryaya sığınmak isterken ateşlenen kurşunlardan birisi bacağına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gülbeyaz K. Kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi koşarak saldırgan Sami K.’nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı. Şahsı etkisiz hale getiren çalışanlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S. gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

'BU İŞ BURADA BİTMEZ'

Gülbeyaz K.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan Sami K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliye’sine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen şahıs, basın mensuplarının 'Neden eşinizi yaraladınız' sorusuna, 'Bu iş burada bitmez, namus meselesi' diyerek cevap verdi.

İHA

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