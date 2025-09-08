  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar

Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar

Güncelleme:

Kayseri'de tarihi yerleri gezerek, içerik üreten ve bunları sosyal medyadan yayınlayan Tunahan D., kimliği belirsiz şahıslar tarafından sözlü ve taşlı saldırıya uğradı. O anlar motosikletli gezginin kask kamerasına saniye saniye yansıdı...

Kayseri'de mimarlık yapan Tunahan D., tarihi yerleri gezerek sosyal medyaya içerik üretiyordu. Geçtiğimiz günlerde motosikletiyle Gesi Mahallesi'nde bir kilisenin çekimini yapmak için mahalleye giden Tunahan D., kimliği belirsiz kişiler tarafından sebepsizce kovuldu.

Tunahan D.'a hakaret eden şahıslar ayrıca motorla olay yerinden uzaklaşan Tunahan D.'a arkasından taş fırlattı. Tunahan D. kendisine hakaret eden ve taşla saldıran şahıslardan şikayetçi olurken, olay anı kask kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan içerik üreticisi Tunahan D., "Gideceğim yapılara gitmeden önce yapabildiğimce araştırmalar yapıyorum. Tarih kitaplarından bakıyorum ve yerel kaynaklardan faydalanıyorum. Gesi Mahallesi'nde kendime bir kilise belirledim. Onu gezmek istedim. Kilise yapısı da bulunduğu konum ve statü itibariyle çok hoşuma gitmişti. Gittim ve kiliseyi buldum. Olay 15-20 saniye içerisinde gelişti. Tam kiliseye bakarken, arkamdan bir tane adam bağırdı. ‘Hadi kaybol git buradan' diye. Döndüm ve selam verdim. Bana yine ‘hadi git kaybol' dedi. ‘Tamam' deyip dönüp, giderken de küfür ederek bana saldırdı. Arkamdan da taş attı. Fiziki bir teması olmadı ama böyle ucu ucuna kurtulduğum ve kaza tehlikesi atlattığım bir olay yaşadım. Hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti. Birde ben kimsenin şahsi mülkine gitmiyorum. Yıllar önce orada yapılmış, kalmış hatta insanların üzerine yazılar yazdığı ve tahrip ettiği bir kiliseyi görmeye gidiyordum. Mimari ve tarihi olarak orayı tanıtmaya gidiyordum. O gün keyifli bir içerik çıkaracaktım. Taşlanacağım hiç aklımda yoktu" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler motosikletli gezgin gezgin saldırı Kayseri taş attılar küfür ettiler hakaret ettiler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş!
Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim!