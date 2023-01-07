Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu; Sinan S. tutuklandı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortalıktan kaybolan bir kadının katil zanlısı olan ve köydeki yaşlı kadınları taciz ettiği iddia edilen zanlı bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Sinan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, hakkında mide bulandıran iddialar bulunan Sinan S.'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Sinan S.'ın, son olarak yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Müge Anlı, geçtiğimiz günkü yayında, Sinan S.'a, "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek bağırarak, Sinan S.'ın inkar ettiği ses kayıtlarını dinletmişti. Son olarak bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan S.'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı. Polis ekiplerinin, Sinan S.'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ettiği ve üst araması yaptığı görüntülerde, Sinan S.'ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görüldü. KAN DONDURAN İDDİA Küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen Sinan S., muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bıraktı. Sinan S., "Arife Gökçe nerede?" sorusuna "Bilmiyorum" diye cevap verdi. TUTUKLANDI Çocuğun cinsel istismarı suçundan gözaltına alınan şüpheli S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. S., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.