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Muğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Muğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada, 1'i çocuk, 5 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ula'nın Gökova mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden A.Ö.'nün (26) kullandığı VİP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan H.B.'nin (70) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü H.B. ile yanındaki G.A., A.A. (3) ve H.G. hayatını kaybetti, H. D. ile minibüsün sürücüsü A.Ö., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö. ve D., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak H.D. de kurtarılamadı. A.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler muğla trafik kazası kavşak
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