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  4. 06 Haziran 2020 15:10

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 2.5 saatte kontrol altına alındı.

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Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler; orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı. Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

DHA

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muğla , orman yangını , milas
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