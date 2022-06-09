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Muhtarlıkta iğrenç olay: Uyuşturucu için para alamayınca duvara tuvaletini yaptı

Muhtarlıkta iğrenç olay: Uyuşturucu için para alamayınca duvara tuvaletini yaptı

Antalya’nın Muratpaşa'da muhtar Muazzez K.'dan para isteyen uyuşturucu madde etkisindeki bir genç önce duvara tuvaletini yaptı ardından ortalığı birbirine kattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirtilen B.G. (24), istediği parayı muhtar Muazzez K.'dan (59) almayınca sinirlenip, duvara tuvaletini yaptı. Saksıları kıran, araya giren kadının koluna vurup, yaralayan B.G., biber gazıyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan B.G., mahalle muhtarı Muazzez K.'dan para istedi. Yanında para olmadığını belirten K., daha sonra verebileceğini söyledi.

Dışarı çıkan B.G. ise muhtarlığın duvarına tuvaletini yaptı. Tekrar içeri giren B.G.'yi uyaran K., kameraların kayıtta olduğunu belirtti. K.'ın bu sözüne sinirlenen B.G., muhtarlık önündeki çiçek saksılarını devirip, sandalyeleri fırlattı. Daha sonra bayrakların takılı olduğu ipleri koparan B.G, yere attı. B.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan Sunay Yiğit adlı kadının da koluna vurdu.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede muhtarlığa gelen ekipler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri B.G.'yi gözaltına aldı. Ekip aracını da tekmeleyen B.G., polis merkezine götürüldü.

 Gözyaşı döken muhtar Muazzez K., şikayetçi olduğunu belirterek, "Kendisi mahallenin çocuğu. Para istedi. Üzerimde para olmadığı için 'Yok' dedim. Gidip, muhtarlığın duvarına çişini yaptı. Ben de kameraların kayıtta olduğunu söyledim sonra her yeri dağıtıp, muhtarlığa zarar verdi" dedi.

Etiketler TUVALET DUVAR muhtarlık
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