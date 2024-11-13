Narin cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasına eklenen yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Narin'in babası Arif G., cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

Narin G. cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin düğümünü çözebilecek olan Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin kamera kayıtları paylaşıldı. Tutuklu anne Yüksel G. ile ağabeyi Enes G.'nin avukatları, görüntülerin iyileştirilmesi için analize göndereceklerini söyledi. Görüntülerde, sağ üst köşede bir hareketlilik olduğu görülürken, saatin 15.11'i göstermesi de dikkat çekti. Baba Arif G., cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin G. cinayetine ilişkin 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif G.’ın talep ettiği ve duruşmada da izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Yüksel G.’nin avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu ile Enes G.’nin avukatları Mahir Akbilek ile Mustafa Demir, Narin G. cinayetiyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Avukat Yılmaz Demiroğlu, amaçlarının gerçeğin ortaya çıkması olduğunu belirterek, “Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin bizim açıdan dikkatimizi çeken bir husus, mesela bir sanık hakkında belirtilen konum, örneğin sanığın konumu Arif G.’nin evi civarı gösterilmesine karşın, aynı sanığın kameraya aynı zaman diliminde yansıyan görüntüsünde tamamen farklı bir yerde olduğunu biz tespit ettik. Dolayısıyla bu baz çalışmasında bir yanılma payının olduğu nettir. Bizler bu konuyla ilgili bütün uzmanlarla görüştük, harici bilgiler almaya çalıştık, daraltılmış baz çalışması daha çok ihtimal hesaplaması üzerine kurulu bir rapordur. Ancak biz iddianamede daraltılmış çalışmasından yola çıkılarak sanıkların tamamı hakkında bir araya geldiğinden bahisle dava açıldığını görüyoruz. Burada daraltılmış baz çalışması, niteliği gereği anabaz - arabazlardan sinyal alan sanıkların konumlarının değişik noktalarda olabileceğini biz uzmanlardan öğrendik. Yani aynı açıdan sanıklardan biri sinyal alsa dahi, diğer sanığın da farklı yerde aynı açıdan alma ihtimalinin olduğunu uzmanlar tarafınıza iletti ki bu konuyla ilgili özellikle baz istasyonu kayıtlarının tek başına delil olamayacağı Yargıtay kararlarında da vurgulanmıştır. Biz bu cinayetin bütün detaylarıyla sebepleriyle aydınlatılması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve bu bizim boynumuzun borcudur. Bu konuda herkes müsterih olsun, amacımız maddi hakikatin şüpheye yer vermeyecek şekilde açığa çıkmasıdır” dedi.

‘NEVZAT B., OLASI SENARYOLAR ÜZERİNDEN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ’

Avukat Demiroğlu, 7 Kasım’da görülen ilk duruşmada Nevzat B.’nin, olası senaryolar üzerinden ifadesini değiştirdiğini belirterek, “Duruşma salonunda, Nevzat B. gerçekten çok soğukkanlı bir şahsiyet. Zaten küçücük bir bedeni yani 8 yaşındaki bir çocuğu bir çuval içerisine bütün eşyalarıyla, yani Kur’an kursundan dönerken taşıdığı bütün eşyalarıyla çuvala sığdırmak suretiyle götürüp gömebilen, dere kenarına gelişigüzel saklayabilen bir şahsın bence cinayeti işleyeceğini düşünüyoruz. Orada kritik olan Nevzat B.’nin, bizler de şunu net bir şekilde gördük, basınında sosyal medyada bu cinayetle ilgili olası senaryolar üzerinden sürekli ifade değiştirdiğini biz gördük. Nevzat B.‘nin son ifadesinde cansız bedeni ahırda çuvala koyup kendi aracına yerleştirdikten sonra, Salim G.’nin ahıra gelip battaniyeyi teslim aldığı yönünde bir beyanı oldu. Biz bu beyan üzerinde görüntü kayıtlarını inceledik, Dara 2’nin güvenlik kameralarını inceledik, bu kritik saatlerde kameranın görüş açısına göre köy içerisinde hareketli araçlar çok net net bir şekilde tespit edilebiliyor. Ancak Nevzat B.’ın belirttiği şekilde bir buluşmanın bir araç trafiğin olmadığı tarafımızca gözlemlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bunu zaten mahkemede kamera kayıtları üzerinde konuşmak suretiyle kamuoyunu da bilgilendireceğiz” diye konuştu.

‘MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLECEK ŞEKİLDE AİLE TÖHMET ALTINDA KALDI’

Avukat Demiroğlu, konuşmasının devamında, “Burada bizim istirhamımız, gerçekten kirli bilgiler üzerinde yürüyen bir soruşturma, kirli senaryolar üzerine yürütülen bir soruşturma nedeniyle aile masumiyet karinesi ihlal edilecek şekilde büyük bir töhmet altında kaldı. Gerçekten yapılan haksızlık neyse, bugün çekirdek ailesine de aynı şekilde bir haksızlığı yapıldığını söylüyoruz. Herkesin elbette bu cinayetle ilgili konuşma, senaryoları üretme hakkı var, ancak ailenin iffetine yönelik, saygınlığına yönelik saldırı mahiyetindeki birden uzak durmamız gerektiğini ve bunların masum olabileceği hususunun bir an için gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu yargılama sonunda eğer maddi delillerle ki müvekkilimizden eminiz, beraat ederse bir anneye bir ağabeye yapılan bu haksızlığın vebali gerçekten çok ağır olur. Bunun hesabını hiçbirimiz veremeyiz. Biz bu yargılama sırasında sivil toplumun akış açısını da önemsiyoruz Gerçekten bu dava sivil toplum içinde bir sınavdır. Bunu yargılama sonunda göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘KAMERA KAYITLARINI ANALİZ EDECEĞİZ’

Enes G.’nin avukatı Mustafa Demir ise askeri üsten alınan görüntülerin yeniden analiz edileceğini ifade ederek, “Kamera kayıtları alındı. Analize götüreceğiz. Bu işte uzmanlarla da görüşeceğiz. Türkiye yeterli gelmediği durumda yurtdışından da destek alacağız. Bu kameralar kıymetli. Kamera görüntüsünün iyileştirildiği söylendi, biz basit gözle yaptığımız gözlemde, kesinlikle bir iyileştirme görmedik. Sadece bir kesme yakınlaştırma yapılmış. Bizim bu konuda uzmanlığımız yok, kişi uzmanlığı olmadığı konuda hani ahkam keserse komik duruma düşebilir. Bir uzman tarafından bakılıp değerlendirilirse daha sağlıklı olur. Ama şunu net biliyoruz, askeri üsten alınan bir kamera köyü net görüyor ve bu köydeki bütün araç hareketliliğini net tespit edebiliyor. Burada Nevzat B.’ın iddia ettiği gibi bir araç hareketliliği var mı yok mu, net bir şekilde ortaya konabilir. Bu bizce çok kıymetli. Bunun yanında başka taleplerimiz doldu mahkemeden, mahkeme değerlendirdi. Gelmeyenler var, bunlar da kıymetli olacaktır. Örneğin okulun kamerası, okulun orada bir hareketlilik var mı yok mu, yine başka bir kamera tespiti var. Biz bunu da istedik, o da gelecektir diye düşünüyoruz, çünkü adli emanette görünüyordu. Bunlar incelendikten sonra gerçeğin ortaya çıkmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz, çok kıymetli buluyoruz. Gerekli incelemeleri biz de yapacağız” dedi.

DHA