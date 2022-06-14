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O ilde sağanak yağış hayatı felç etti

O ilde sağanak yağış hayatı felç etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı ilçe merkezinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen yağıştan dolayı ilçede bazı rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Şehir merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.

Etiketler adıyaman sağanak
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