Öcalan’ın avukatlarından yeni başvuru

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "TBMM'ye gelsin, DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" çağrısını yenilemesinin ardından Öcalan'ın harekete geçen avukatları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne bir kez daha başvurdu.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebekkatili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları, müvekkilleri ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme taleplerini iletti.

Yaklaşık 43 aylık aranın ardından Abdullah Öcalan, kendisini ziyarete gelen yeğeni ve DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşmüş ve "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" şeklinde mesaj iletmişti.

Adalet Bakanlığı ise görüşmenin 'aile ziyareti kapsamında gerçekleştirildiğini' açıklamıştı.