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  4. 31 Temmuz 2020 09:30

ODTÜ Rektörlüğü’nün Onur Yürüyüşü yasağı mahkemeden döndü

ODTÜ kampüsünde, 10 Mayıs 2019'da yapılmak istenen "9'uncu Onur Yürüyüşü"nün ODTÜ Rektörlüğü tarafından yasaklanmasının ardından konu yargıya taşındı. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi yasak kararını iptal etti.

ODTÜ Rektörlüğü’nün Onur Yürüyüşü yasağı mahkemeden döndü
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü’nün 10 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Valiliği’nin yasak kararını gerekçe göstererek kampüs içerisinde öğrencilerin “LGBTİQ+ Onur Yürüyüşü”ne izin vermemesi üzerine dava açıldı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması temsilcileri tarafından açılan davada kararını açıklayan Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, rektörlüğün e-posta yoluyla duyurduğu yasak işlemini iptal etti.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Rektörlüğü, 6 Mayıs 2019 tarihinde öğrencilere ve akademik personele “9’uncu Onur Yürüyüşü”ne izin verilmeyeceği mesajını e-posta ile atmıştı. 10 Mayıs tarihinde ise kampüs içerisine giren polis öğrencilere plastik mermi sıkmış çok sayıda öğrenci ve bir akademisyen gözaltına alınmıştı.

Kampüse mezun öğrencilerin ve Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’ne bağlı avukatların girişine izin verilmemişti.

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