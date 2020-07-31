ODTÜ Rektörlüğü’nün Onur Yürüyüşü yasağı mahkemeden döndü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü’nün 10 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Valiliği’nin yasak kararını gerekçe göstererek kampüs içerisinde öğrencilerin “LGBTİQ+ Onur Yürüyüşü”ne izin vermemesi üzerine dava açıldı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması temsilcileri tarafından açılan davada kararını açıklayan Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, rektörlüğün e-posta yoluyla duyurduğu yasak işlemini iptal etti.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Rektörlüğü, 6 Mayıs 2019 tarihinde öğrencilere ve akademik personele “9’uncu Onur Yürüyüşü”ne izin verilmeyeceği mesajını e-posta ile atmıştı. 10 Mayıs tarihinde ise kampüs içerisine giren polis öğrencilere plastik mermi sıkmış çok sayıda öğrenci ve bir akademisyen gözaltına alınmıştı.

Kampüse mezun öğrencilerin ve Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’ne bağlı avukatların girişine izin verilmemişti.