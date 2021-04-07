Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti, eşi şikayetçi olmadı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında cesedi bulunan oğlu Bülent E.'yi öldüren babanın duruşmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008'de tabanca ile vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede cesedin, sağır ve dilsiz olan Bülent E.'e (30) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalara rağmen, E.'in katili bulunamadı. 2019 yılında, dosyayı yeniden inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent E.'i, kiralık araçla kaza yapması nedeniyle tartıştığı babası Necmi E.'in öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Necmi E., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Necmi E.'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan E., "Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

'BENİM EŞİM YAPMAZ ÖYLE ŞEY'

Hayriye E. ise, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik, ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey" diye konuştu.



‘İSTEMEYEREK OLDU, SİLAHIN KİME AİT OLDUĞUNU BİMİYORUM'

Savunmasını yapan Necmi E., "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, E.'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.