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Öğrenci minibüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Öğrenci minibüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
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Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mazıdağı Kavşağı’nda M.E. idaresindeki TIR ile lise öğrencilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8’i ayakta tedavi edilirken, 7’si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Mardin öğrenci servisi Minibüs TIR
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