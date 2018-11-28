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  4. 28 Kasım 2018 09:01

Okul parasını ödeyemeyen vatandaş intihara kalkıştı

Adana'da çocuğunun okulundan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen Emrah E. (33), eski baraj kapaklarına çıkarak, intihara kalkıştı. Emrah E., polisin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.

Okul parasını ödeyemeyen vatandaş intihara kalkıştı
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Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarında bir kişinin dikenli tellerle çevrili bölümü geçip, aşağı sarktığını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kapakların üzerinde duran Emrah E., olay yerine gelen polis ekiplerine, atlayacağını söyledi. Polis, eşiyle sorunlarının olduğunu belirten Emrah E.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Düşme ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Polisin uzun uğraşı sonunda eyleminden vazgeçen Emrah E., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İfadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Emrah E.'nin oğlunun okuduğu ilkokuldan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorunlar yaşadığı için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

 

DHA

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