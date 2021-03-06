Öldürmeden önce tecavüz etmiş!

İstanbul'da gürültü nedeniyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise D.'yi öldüren fitness eğitmeni İbrahim Y.'nin 53 yaşındaki kadını öldürmeden önce tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise D.'yı öldüren fitness eğitmeni İbrahim Y.'in (30) kadını öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Korkunç cinayetle ilgili adli tıp raporu ve iddianame cinayete giden süreci adım adım deşifre etti

İbrahim Y., Nefise D.'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran İbrahim Y., sıcak su akmayınca Nefise D.'yı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Nefise D., İbrahim Y.'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Nefise D., şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 20 dakika sonra Nefise D., tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve İbrahim Y. masadaki bıçakla Nefise D.'nın boğazını kesti. Kadın, yaralı halde evden kaçarken, İbrahim Y. ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.

Zanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Nefise D.'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, İbrahim Y.'e ait genotip DNA profillerine rastlandı. Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Y. hakkında dava açtı. İddianamede, Nefise D.'nın olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Nefise D.'nın hırkasının yırtılmış olmasının, olay anında şüpheli İbrahim Y.'e karşı direnç gösterdiğinin kanıtı olduğu belirtildi.

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Cinayeti anlattı

İbrahim Y. ise ifadesinde, saat 09.00 sıralarında zil çaldığını, Nefise D.'nın "Bu müzik ne" diyerek çıkıştığını, kumandayı eline alıp TV'den dinlediği müziğin sesini kıstığını, kapıya döndüğünde ise Nefise D.'nın içeri girerek, "Burayı gündelikçi olarak kullanamazsın. 30 yıldır herkes burada oturuyor. Giriş çıkış saatine ve müzik sesine dikkat edeceksin. Burada herkes aile" şeklinde sözler söylemeye başladığını öne sürmüştü. İbrahim Y., çıkan tartışmada kurbanı ittiğini ve dengesini kaybeden Nefise D.'nın yere düştüğünü iddia etmişti. Boğuşma sırasında kurbanın meyve bıçağıyla boğazından yaralandığını öne süren İbrahim Y., olayın ardından kaçtığını söylemişti.

Savcılık, şüpheli İbrahim Y.'in ikametinin olduğu apartmanda apartman görevlisi olarak çalışan Nefise D.'yı kafasına vurup boğazını kesmek suretiyle öldürdüğünü, şüphelinin 'Kasten öldürme' eylemini acıma hissi olmaksızın gerçekleştirdiğini, bu nedenle 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sabah