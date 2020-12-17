Önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu!

Olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi, Atışalanı Caddesi bulunan bir kuruyemişçide meydana geldi. İş yerine müşteri gibi gelen kadın bir süre iş yeri önünde bekledi. Daha sonra büfeye giren kadın büfe sahibi Eşref Oğuz'un yanına gelerek bir şeyler istedi. Oğuz'a daha da yaklaşan kadın el çabukluğu ile büfe sahibinin cebinden bin lirasını aldı. Kadının tavırlarından rahatsız olan büfe sahibi kadına dışarı çıkmasını söyleyerek tepki gösterdi.

BÜFE İÇİNDE SOYUNDU

Dikkat dağıtmak isteyen kadın büfe içinde soyunmaya başladı. Montunu yukarı kaldıran, pantolonunu indiren kadın daha sonra büfeden dışarı çıktı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Büfe sahibi ise cebinden paraların çalındığını kadın ayrılınca fark etti. Yaşanan olayı anlatan büfe sahibi Eşref Oğuz, " Bir müşteri vardı içeride o çıktıktan sonra kadın girdi içeri. Bir şeyler sordu bana. Sonra bana 'Meyve suyu verir misin?' dedi. Para benim sağ cebimdeydi. Onun da elinde poşet vardı. El çabukluğu ile parayı aldı. Dışarı doğru kovmak için müdahale ettim o esnada soyunmaya başladı. Ondan sonra kaçıp gitti. Sonradan paranın olmadığını fark ettim. Başka yerlerde de benzer taktikle hırsızlık yapmış" diye konuştu.