Otomobil stokçularına dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Karabük merkezli 50 ilde `bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri` gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük merkezli 50 ilde `bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri` gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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