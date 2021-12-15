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Otomobil stokçularına dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Otomobil stokçularına dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Karabük merkezli 50 ilde `bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri` gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük merkezli 50 ilde `bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri` gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Etiketler gözaltı stok stokçuluk otomobil
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