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  4. 20 Mart 2018 12:34

Polis otosunda tecavüz dehşeti

İstanbul Beylikdüzü'nde görev başında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru ve ekip arkadaşı hakkında dava açıldı.

Polis otosunda tecavüz dehşeti
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Beylikdüzü'nde görev başında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru hakkında "nitelikli cinsel saldırı", ekip arkadaşı polis memuru hakkında ise "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde görevli polisler S.E. ve R.Y'nin ekip aracıyla hareket halindeyken evine gitmek için caddeye yürüyen P.T'nin yanından geçtikleri ve U dönüşü yaparak aracı durdurdukları anlatıldı.

Aracı kullanan S.E'nin teklifi üzerine P.T'nin, kendisini evine bırakmaları için ekip otosunun arka koltuğuna oturduğu belirtilen iddianamede, S.E'nin, P.T'ye, şarj kablosunu almak için evine uğraması gerektiğini, isterse gelebileceğini söylediği kaydedildi. İddianamede, mağdurun teklifi kabul etmediği ve arabada beklediği aktarıldı.

Daha sonra aracın ıssız bir yerde durduğu, arka koltuğa geçen S.E'nin, P.T'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu anlatılan iddianamede, aracın ayrılmasını ardından P.T'nin, 02.55'te 155 Polis İmdat'ı arayarak ihbarda bulunduğu, S.E. ve R.Y'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi yerine Avcılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, gözaltına alınan şüphelilerden S.E'nin nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, R.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Şüpheli S.E'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheli R.Y'nin "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şüpheli polisler S.E. ve R.Y'nin olayın ardından açığa alındığı öğrenildi.

AA

polis otomobili , tecavüz
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