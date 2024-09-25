Polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı olay anında kimseden silah almadığını, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

İstanbul Ümraniye’de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Y.E.G. isimli şüpheli, gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede, açtığı ateşle 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti.

Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. ise yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı, kadın polisler arasında çöp poşeti geçirilerek hayvan izleme aracıyla adliyeye gönderildi.

Savcılık işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan G., tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Oğuzhan Uysal'ın haberine göre; G., savcılık ifadesinde 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını dile getirdi.

İfadesinde olay anını anlatan G., mahallede otururken polislerin hırsızlık konusu ile ilgili teşhis yaptırmak için polislerin kendisini Dudullu Karakolu'na götürdüğünü söyledi. G., "Yanımda arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı." dedi.

Karakoldan annesine yardım etmek için çıktığını öne süren katil zanlısı, yol üzerinde hasımlarına denk geldiğini ve bir grubun kendisin saldırıp parasını ve telefonunu çaldığını iddia etti.

"O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm." diye konuşan G., sol kolundan yaralandığını ve annesinin "Vuruldum" çığlığından sonra varilin arkasındaki polisleri görmeyerek 2 el ateş ettiğini öne sürdü.

"TUTUKSUZ YARGILANMAMA KARAR VERİLSİN"

"Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum." diye konuşan G., Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin." dedi.

İŞTE KATİL ZANLISININ SABIKA KAYDI

G.'nin sabıka kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı.

G., 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli kişinin aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli kişinin de motosikletini çaldığı ortaya çıktı.

BIÇAKLI SALDIRI

19 Temmuz 2024 tarihinde annesi P.G.'yi dövdüğü, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.'nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli kişiyi bıçakladığı öğrenildi.

DOKTORA TEHDİT VE HAKARET

5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli kişinin motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Y.E.G.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Ö.G.'ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI

10 ayrı “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan şüpheli Y.E.G.'nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.

KURU SIKI

Ümraniye'de 2 Temmuz 2021 tarihinde, polis ekipleri tarafından durdurulan G.'den, şarjörüne 10 adet kurusıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca şüphelinin üzerinden 41 adet kurusıkı fişek elde edildiği ortaya çıktı.

CİNSEL SALDIRI

Şüphelinin 5 Kasım 2021 tarihinde A.E.Ş. isimli kişiyi "Benimle ilişkiye girmek zorundasın" diyerek tehdit ettiği ve saldırdığı, telefonunu alıp kırarak cinsel saldırı ve gasp suçlarını işlediği, Ataşehir'de 18 Eylül 2022 tarihinde de dövdüğü bir kişinin parasını gasp ettiği öğrenildi.

G.'nin 13 Kasım 2022 tarihinde amcası A.G.'yi yaraladığı, annesi P.G.'nin oğlu Y.E.G.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, oğlunun amcası ile arasında yaşanan olay nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, oğlunun eve gelince tartışma olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söylediği de suç dosyası içerisinde yer aldı.

DOLANDIRICILIK

24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş'ta D.K. isimli kişiyi arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan 2 ay sonra "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği öğrenildi.

Şüpheli Y.E.G.'nin M.B. isimli kişiyi arayıp bankadan aradığını söyleyerek, “Uyguna kredi imkânımız var, kredileri bir çatı altında toplayalım." dediği ve müştekinin bu teklifi kabul ettiği, mobil bankacılık şifresini şüpheli G.'ye verdiği, daha sonra müştekinin mobil bankacılığını kontrol ettiğinde adına 120 bin TL kredi çekildiğini gördüğünü söylediği öğrenildi.

Y.E.G.'nin annesi P.G.'nin 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, tedbir kararı istediğini, davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi