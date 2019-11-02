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  4. 02 Kasım 2019 11:24

Polisiz diye kandırıp, 116 bin TL çaldılar

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar kandırdıkları vatandaşın 16 bin TL değerindeki altınlarını çalarak kaçtı. Zanlılar Adana'da yakalandı.

Polisiz diye kandırıp, 116 bin TL çaldılar
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Olay 25 Ekim’de Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleşti. Z.T. adlı şahsı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, Z.T.’nin adının bir hırsızlık soruşturmasında geçtiğini ve evindeki altınların incelenmesi gerektiğini bu nedenle evine gelecek polislere altınları teslim etmesi gerektiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Z.T.’nin evine gelen polis kılığındaki zanlılar evdeki 116 bin TL değerindeki altınları alıp uzaklaştılar. Z.T. durumu yakınları ile paylaşınca dolandırıldığını anlayıp durumu jandarma bildirerek şikayetçi oldu.

Güvenlik Ekipleri 118 kamera görüntüsü inceledi

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile toplam 118 kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu zanlıların önce Antalya’da bir AVM’de altınları bozdurduğu sonra karayolu ile Mersin’e geçtiği ardından Adana’nın Seyhan ilçesine geldikleri ortaya çıktı.

Yapılan operasyonda zanlılar tutuklanıp “nitelikli dolandırıcılık” suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
 

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