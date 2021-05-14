Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açıp yaralayan şahıs, onları hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açınca olayda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tuzlüca ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde saat 12:00 sıralarında meydana gele olayda, Yavuz A. (65) telefon görüşmesi yaparken, bilinmeyen nedenle Ersin A.'in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz A. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Ünal A., olay yerine koştu. Ersin A., bu kez de Ünal A.'e ateş edip yaraladı.

HASTANEYE GÖTÜRMEYE GELENLERİ DE VURDU

Köy korucusu Taner Ö., Yavuz ve Ünal A.'i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Ayyıldız, bu kez de Taner Ö. (27) ile yanındaki Gaffar Ö. ile Adil A.'e (66) ateş açtı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda, evine doğru giden Ersin A., araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Ö.'a bir el daha ateş etti.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Ö.'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil A. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Gaffar Ö. ile Ünal A., ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayın ardından Ersin A.'i suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.