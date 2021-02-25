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  4. 25 Şubat 2021 22:29

Restoranda yangın! 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Restoranda yangın! 3 kişi hayatını kaybetti
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Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

yangın , restoran
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