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Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga

Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga
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Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde salona delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında yumruklu kavga çıktı.

Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde bina içine alınmayan delegeler ile görevliler kavga etti.
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi bugün başladı. Kongrede veda konuşması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ''Mükemmel bir genel başkandım harika işler yaptım demiyorum ama kalpleri elinde tutan Cenab-ı Allah'tır. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun'' açıklamasında bulundu.

Kongrede yumruklu kavga

Saadet Partisi yeni genel başkanının seçileceği kongrede delegeler ile görevliler arasında arbede çıktı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bulunan delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında küfürlü kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yumruklu kavga kameralara yansıdı.

 

İHA

Etiketler Saadet Partisi kongresi yumruklu kavga kavga kavga çıktı arbede
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