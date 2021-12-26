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Sahte içki bir can daha aldı

Sahte içki bir can daha aldı

Ordu'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Nuri G., hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden can kaybı 4'e yükselirken, 2 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Ordu dışından gelen sahte içki içtiği öğrenilen Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi Muhtarı Nuri G., bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan G., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kentte son 1 hafta içerisinde sahte alkol nedeniyle ölüm sayısı da 4'e yükseldiği belirtildi. Daha önce de Halil İbrahim T., Sami A. ve Gökhan T., kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kentte sahte içki nedeniyle 2 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

 

DHA

Etiketler ordu sahte içki
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