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Sakarya'da aile faciası: Baba ve üvey annesini öldürdü, kardeşi de onu öldürdü

Sakarya'da aile faciası: Baba ve üvey annesini öldürdü, kardeşi de onu öldürdü
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, aile içinde mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada babası ve üvey annesini tabancayla vurarak öldürdü. Olayı duyan S.Ç. ise ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

​Olay, saat 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi Hantek Konutları'nda meydana geldi. Evin ikinci katında, baba V., üvey anne M. ve oğulları M.Ç. arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada M.Ç., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla babası ve üvey annesine ateş etti. V. ve M.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. M.Ç.'nin kardeşi S. . olayı haber alıp eve geldi. Bu sırada ağabey- kardeş arasında çıkan kavga, sokağa taştı. S.Ç., babası ve üvey annesini öldüren ağabeyini bıçaklarken, M.Ç. de kardeşini tabancayla omzundan vurdu. M.Ç. de olay yerinde yaşamını yitirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaşamını yitiren aile bireyleri ise yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler sakarya hendek mal paylaşımı
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