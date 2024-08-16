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''Sıfır Bir'' oyuncusunun vurulduğu anlar otrtaya çıktı

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Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti.

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

İHA

Etiketler sıfır bir tümer adakaner vurulduğu an
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