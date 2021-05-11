Silivri'de kömür üretimi yapılan tesiste yangın paniği
İstanbul Silivri'de mangal kömürü üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Gazitepe'de bulunan mangal kömürü üretimi yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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