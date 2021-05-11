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  4. İstanbul'da kömür fabrikasında yangın paniği

Silivri'de kömür üretimi yapılan tesiste yangın paniği

İstanbul Silivri'de mangal kömürü üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Gazitepe'de bulunan mangal kömürü üretimi yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

Etiketler silivri mangal tesis yangın
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