  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da korkutan görüntü: Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Silivri’de seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Silivri’de seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Silivri’de seyir halindeki otobüste yangın çıkarken yangından hemen önce yolcuların tahliye edilmesi nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Etiketler istanbul seyir otobüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pakistanlı sığınmacı: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!''
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü!
Kazada aracında sıkışıan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu açıklandı
Sosyal medyayı ''kör eden'' soru: Resimdeki 2 elmayı bulabilir misiniz ?
Felaket kapımızda! Bilim insanlarından ürküten mega volkan patlaması uyarısı
17 yaşında iki kez dünya rekoru kırdı!
Ne altın ne dolar ne de Euro! İslam Memiş kazandıran yatırımı açıkladı
Motorine bir zam daha! Bir haftada 4'üncü zam olacak!
MEB de Gülşen için harekete geçti
Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar