Silivri’de seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Silivri’de seyir halindeki otobüste yangın çıkarken yangından hemen önce yolcuların tahliye edilmesi nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.



