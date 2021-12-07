Sinop'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayancık ilçesi Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Ayancık’tan Sinop yönüne giden Recep B. (19) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Ö. (65) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Ö.’nün kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Cemil Ö. ile yanındaki Cevat Ç. hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA