Şırnak'ta kaybolan gencin cesedi Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan Hüsamettin Y.'nin (22) cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Y.’den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Y. için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 7’nci günde de devam ediyor. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre itfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis emniyet müdürlüklerinden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibiyle sürüyor. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü son günlerde kar ve sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte ekipler, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, şu ana kadar Hüsamettin’e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ SURİYE’DE BULUNDU

Hüsamettin Y.'nin cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Suriye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunan Y.'nin cenazesinin Derik’teki bir hastaneye götürüldüğü, fotoğraflarının ailesine ulaştırılarak teşhis edildiği öğrenildi.

Hüsamettin Y.'in cenazesi, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirilecek.

DHA