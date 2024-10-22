Soma'da maden ocağında göçük
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Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesi Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çökmesi yaşandı.
Yaşanan çökme sonrası işçiler A.B. (35) ile A.O.K. (25) yaralandı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, hayatını kaybetti.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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