  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Soma'da maden ocağında göçük

Soma'da maden ocağında göçük

Soma'da maden ocağında göçük
Güncelleme:

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Eğnez Mahallesi'ndeki maden ocağında gece saatlerinde tavan çökmesi yaşandı.

Yaşanan çökme sonrası işçiler A.B. (35) ile A.O.K. (25) yaralandı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Balta, hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler soma maden ocağı soma'da maden ocağı'nda göçük
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Altın ve gümüş için çılgın tahmin Altın ve gümüş için çılgın tahmin Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı
Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj