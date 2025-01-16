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Sosyal medyada 30 milyar TL'lik saadet zinciri vurgunu

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Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla kurdukları ve 30 milyar TL vurgun yaptıkları bir saadet zinciri daha çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen 'Siberağ-15' operasyonlarında 21 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik 9 ilde düzenlenen 'Siberağ-15' operasyonlarında; hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunan 21 şüphelinin yakalandığını ve 752 banka/kripto para hesabına el konulduğunu aktardı.

Şüphelilerden 18'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam izle para kazan reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır" dedi. (DHA)

DHA

Etiketler sosyal medya saadet zinciri siberağ vurgun dolandırıcı
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