  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal tesis binası alev alev yandı

Sosyal tesis binası alev alev yandı

Sosyal tesis binası alev alev yandı
Güncelleme:

Sivas'ta, parkın içinde yer alan boş ahşap sosyal tesis binası çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yüceyurt Mahallesi yakınlarındaki 27 Haziran Öğretmenler Parkı içinde kalan ve boş olan 2 katlı sosyal tesiste yangın çıktı. Daha önce restoran olarak kullanılan ancak işletmecinin çıkmasıyla 1 yıldır boş kalan ahşap binayı, kısa sürede alevler sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın tümünü saran alevleri kontrol edebilmek için zamana karşı mücadele verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için de çalışma başlatıldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık  "Belediyemizin daha önce boşalttığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina tamamen ahşaptan imalat olduğu için müdahale biraz zaman aldı. Arkadaşlarımızın can siperane mücadelesi ile kontrol altına aldık. Kimseye bir zarar geldi. Binamız boştu, tesellimiz kimsenin zarar görmemesi" dedi.

DHA

Etiketler sivas sosyal tesis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler
Çalışanlara doğalgaz desteği! 1.000 TL ödeme yapılacak
Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor''
Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan ilk kareler
Asgari ücret 10 bin lira olacak diye bekleyenlere kötü haber! İşte masadaki rakam
Simge Fıstıkoğlu'ndan sürpriz karar... Daha önce reddetmişti ama...
Bakan Bilgin EYT'de 2 kriteri açıkladı
Türkiye'nin hem yerli, hem elektrikli minibüsü ortaya çıktı
Dikkat! Bugün tüm Türkiye çökecek, kapanacak, tutunacak
Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı