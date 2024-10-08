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Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı

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Türkiye kadına şiddete öfke kusarken, Kahramanmaraş'tan gelen bu görüntüler şok etkisi yarattı. Aralarında tarla husumeti olan şahıs tarlada gördüğü kadınlara hakaret edip soyunduktan sonra saldırdı...

Edinilen bilgiye göre, Andırın'ın Kızık köyünde Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm A. arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı husumet oluştu.

Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Gülsüm A. ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşanıp, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olay günü Gülsüm A. yanına oğlu Yusuf A., komşuları Hava A., Fatma K. ve Fatma U.'yu alarak zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti.

Türkiye kadına şiddete öfke kusarken, Kahramanmaraş'tan gelen bu görüntüler şok etkisi yarattı. Aralarında tarla husumeti olan şahıs tarlada gördüğü kadınlara hakaret edip soyunduktan sonra saldırdı...

Bir süre sonra kadınların yanına gelen Ramazan G. zeytin bahçesinden çıkmalarını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce Ramazan G., bir anda gömleğini ve pantolonunu çıkararak hakaretler edip, Gülsüm A.'ya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi olay yerinde Yusuf A. tutarak engellemeye çalıştı.

Gülsüm A. ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar jandarmaya giderek Ramazan G.'den şikayetçi oldu.

İHA

Etiketler soyunup saldırdı çıplak tarla zeytinlik
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