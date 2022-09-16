Sözde mehdi köylüsünü 9 kurşunla öldürmüştü! İfadesi tüyler ürpertti

Zonguldak'ta kendisini mehdi ilan eden ve mehdiliğini kabul etmeyen köylüsünü 9 kurşunla öldüren sanık hakkında karar çıktı. Son sözleri sorulan sanık, ''Maktulün şeytanları sürekli beni kesiyordu. O yüzden öldürmek zorunda kaldım'' ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Almanya’da yaşayan Murat C. (67), memleketi Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşamaya başladı. 2020 yılının ekim ayında yaşanan olayda, yine C. gibi Almanya’da yaşayan köylüsü Erdoğan K. (57) da tatil için köyüne geldi.

27 yıl önce Almanya’daki bir cami tekkesinde tanıştığı C.’yı 9 kurşunla öldüren K., olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak teslim oldu.

“Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan K. için 3. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü.

Akılalmaz savunma

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu öğrenilen K., “Maktulün şeytanları sürekli beni kesiyordu. O yüzden öldürmek zorunda kaldım” dedi.

Mehdiliğini açıklamış

27 yıl önce Almanya’daki cami tekkesi şeyhinin ölümüyle diğer müritlere mehdi olduğunu söyleyen K., öldürdüğü C.’nın tekkedeki müritleri etkileyerek kendisinin dışlanmasına sebep olduğunu öne sürdü.

"Şeytana teslim olmuştu"

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ancak sanık, öldürdüğü C.’nın şeytana teslim olduğunu ve sürekli kendisiyle uğraştığını iddia ederek mütalaaya itiraz etti.

"35 bin lira maaşım var"

C.’nın şeytanları olduğunu ve her gün kolunu bacağını kestiğini anlatan K., “Benim 35 bin liraya yakın maaşım var. Niye durduk yere öldüreyim? Mecbur kaldığım için öldürmek zorunda kaldım. Bana bir şey yapmadan neden öldüreyim? Öldürmekten başka çare bırakmadılar” dedi.

Sanığa son sözünü soran mahkeme heyeti, tasarlayarak kasten öldürme suçunu sabit görüp, ağırlaştırılmış müebbet cezasına indirim uygulayarak, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.