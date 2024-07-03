Suriyelilerin mallarına zarar verenleri taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasının ardından şehir karışmıştı. Suriyelilerin ev, iş yeri ve araçlarına zarar veren kişileri olay yerine taşıyan kamyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri’de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı. Suç makinası çıktı Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.’nin ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Gece yarısı büyük gerginlik: Çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktüHaber İHA