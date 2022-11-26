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Süt siparişi götürdüğü evde öldürüldü

Süt siparişi götürdüğü evde öldürüldü
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Kütahya'da, süt sipariş götürdüğü evin sahibi tarafından tabancayla vurulan Mehmet A. (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mehmet A., kendisine sipariş veren Halil A.'nın evine süt götürdü. Mehmet A., Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Halil A.'nın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve geçen yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi. 

Etiketler kütahya süt silahlı saldırı
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