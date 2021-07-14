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Tarihi Sümerbank fabrikasında yangın

Tarihi Sümerbank fabrikasında yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Atatürk tarafından hizmete açılan ve teknolojisi eskidiği gerekçesiyle faaliyetine son verilen tarihi Sümerbank Basma Fabrikası'nda yangın çıktı.

İstasyon kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Cumhuriyetin önemli eserlerinden biri olan ve Atatürk tarafından 1937 yılında hizmete açılan Nazilli ilçesindeki tarihi Sümerbank Basma Fabrikası'nın istasyon kısmında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın istasyon bölümünde dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle istasyon kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çekış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Etiketler aydın nazilli yangın tarihi fabrika sümerbank sümerbank fabrikası
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