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  4. 23 Kasım 2019 16:49

Tartışığı eşinin cinsel organını kesti

Kastamonu’da bir çift arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, kocasının cinsel organını kesti. Cinsel organı kesilen kişi hastaneye kaldırılırken, eşi de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tartışığı eşinin cinsel organını kesti
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun bir ilçesinde yaşanan olayda bir çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli kadın T.E, tartıştığı kocası H.E’nin cinsel organını kesti. Olayın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan H.E’nin cinsel organı tedavi edildikten sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından emniyet güçlerince şüpheli kadın T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 
 

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