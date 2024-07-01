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Temmuz ayında dolu yağışı sürprizi

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Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’ın kuzey ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Lokal yağan dolu yağışı bazı güzergahlarda fındık büyüklüğünde oldu, yol beyaza bürüdü. Dolu yağışı ekili arazilerde ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Yağışla birlikte derelerden küçük çaplı sel geldi.

Erzincan kent merkezinde de fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların dallarını kırdı. 13 Şubat Caddesi üzerinde bir ağacın dalları fırtına nedeniyle kırılıp yol kenarında park halindeki iki araçta ufak çapta zarar oluşmasına neden oldu.

Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklarYeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklarHaber

 

İHA

Etiketler erzincan dolu dolu yağışı
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