  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Teröre darbe! 17 sığınak imha edildi

Teröre darbe! 17 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 sığınak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler sığınak terör mücadele
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusundan ilk açıklama
Bakan Koca duyurdu! Sputnik V aşısı geliyor
TBMM davetsiz misafir... Milletvekilleri işi gücü bıraktı!
İğrenç olay! Ünlü model, bebeğinin plasentasını yedi
Dolar neden yükseldi? İşte piyasalardaki yangının iki nedeni
İşte Thodex reklamında oynayan ünlüler
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken...
Fatih Altaylı: ''Ruhsar Pekcan kendi bakanlığını kazıklamış''
Tarihin en eski fotoğrafları satılığa çıktı